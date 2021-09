[Communiqué] Le groupe industriel Pracartis s’installe en Suisse

Malgré la crise sanitaire, le groupe industriel Pracartis, implanté à Peillonnex (Haute-Savoie), spécialisé dans les activités d'usinage (conseil et création d’outils spécifiques), continue sa croissance et renforce son ancrage à l’international. Le 10 septembre dernier, il a annoncé qu’une nouvelle filiale, baptisée Pracartis Swiss, venait d’ouvrir ses portes à Plan-Les-Ouates, en Suisse.

Cette nouvelle filiale est l’aboutissement d’une volonté présente depuis plusieurs années d’apporter tous les produits et services du groupe directement aux clients du bassin Genevois et de la Suisse Romande. Elle dispose d’un atelier de maintenance d’électrobroches, d’un magasin de pièces détachées et d’un magasin de stockage d’outils coupants directement livrables en Suisse. La société Pracartis Swiss propose également les services de maintenance, de formation, d’étude, de construction et de programmation.

Rappelons que, cette année, le groupe a également décidé de compléter sa capacité de service dans le secteur des automatismes industriels avec l’acquisition de la société VPM Automatisation installée à Figeac (Lot). Cette dernière intervient dans la conception et rénovation de machines et d’équipements industriels sur commandes numériques.