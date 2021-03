[Communiqué] Le groupe Herige renforce la politique de responsabilité sociétale de ses entreprises

Benoît Hennaut, le président du directoire du groupe Herige, a annoncé l’instauration d’une nouvelle gestion d’entreprise le 12 février 2021. Celle-ci s’appuie sur une stratégie à trois axes : le développement d’une politique RSE ambitieuse, la valorisation durable du capital humain, et l’accélération dans les domaines du digital et de l’innovation. Un vaste programme de mise en œuvre est prévu par le groupe basé à La Roche-sur-Yon (Vendée), conformément à son ambition d’« être la référence pour ses clients sur tous ses territoires ».

Dans le premier volet, le groupe Herige créera un comité particulier pour appuyer la démarche RSE. Cette enseigne, spécialisée dans le négoce de matériaux de construction, formera aussi son comité de direction en conséquence et mettra en place une nouvelle politique de rémunération pour ses membres. Dans le deuxième volet, le groupe planifiera des journées d’information concernant la sécurité. Il poursuivra aussi ses actions d’œuvre humanitaire aux côtés de l’association Martial Caillaud et organisera une nouvelle édition du Campus Talents. Dans le dernier volet, le groupe Herige réalisera un projet de data centralisé qui consiste à gérer l’ensemble des données de tous les métiers et des activités. Il procédera ensuite au lancement de la plateforme digitale EDYCEM Connect (outil de suivi en temps réel des bons de livraison).