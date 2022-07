[Communiqué] Le groupe GCA rachète trois sites BMW-Mini à Pautric dans le Calvados

Le distributeur automobile multimarque, GCA, renforce sa présence en France avec l’acquisition de trois concessions BMW-Mini du groupe Pautric à Caen, à Deauville et à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Ce rachat, officialisé le 1er juillet 2022, intervient après la reprise des concessions BMW-Mini de Niort (Deux-Sèvres), de La Roche-sur-Yon et des Sables-d’Olonne (Vendée) en avril 2022.

Ces trois nouveaux sites regroupent ainsi 52 salariés et représentent un potentiel de 650 véhicules neufs et de 450 véhicules d’occasion des marques BMW et Mini. Leur acquisition porte ainsi à 14 le nombre de concessions BMW de GCA, et à sept pour la marque Mini.

Avec cette reprise, le groupe souhaite faire de BMW-Mini son premier partenaire pour ses marques premium. Selon David Gaist, le président de GCA, l’intégration de ces concessions va permettre à la société d’adapter son organisation pour BMW via la mise en place d’un service consacré à la marque au sein de son centre d’appel, et d’une stratégie de marketing exclusive.