[Communiqué] Le groupe Fournier relance la construction de son nouveau site industriel à Thônes

Malgré la crise sanitaire, l’activité du groupe Fournier, implanté à Thônes, n’a pas faibli. Cette période s’est même révélée bénéfique pour cette entité. Afin de poursuivre son développement et d’augmenter ses capacités de production, celle-ci a décidé de relancer les travaux de construction d’une nouvelle usine à Thônes, dans le département de la Haute-Savoie. Ce projet, mis à l’arrêt le 4 novembre 2020, consiste à aménager un site dédié à la menuiserie industrielle dans la zone d’activités d’Alex. La décision de renoncer aux travaux a été prise en raison des deux recours déposés par l’association locale « Alex pour un village à développement raisonné », qui conteste le projet.

L’entreprise Fournier, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de meubles de cuisine et de salles de bains, et dans l’agencement sur mesure, investira 80 M€ dans la construction de cette nouvelle infrastructure industrielle. Celle-ci s’étendra sur une surface de 24 000 m². Cette unité de production permettra à la société de réaliser son objectif d’augmenter sa part à l’export, qui plafonne entre 5 et 10 % de son chiffre d’affaires.