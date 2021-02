[Communiqué] Le groupe Fareva officiellement propriétaire du site Mirabel de Merck Sharp and Dohme à Riom

L’unité de production du géant américain MSD-Chibret Mirabel à Riom (Puy-de-Dôme) a été officiellement reprise par le groupe ardéchois Fareva. Son président et fondateur, Bernard Fraisse, devient ainsi le nouveau dirigeant du site.

Le groupe familial Fareva figure parmi les leaders mondiaux de sous-traitance de produits pharmaceutiques, cosmétiques, industriels et ménagers. Il prévoit d’investir 50 M€ sur le site de Riom pour créer deux nouvelles lignes de production de collyres et d’antibiotiques. L’usine MSD-Mirabel, spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de médicaments stériles, compte déjà une ligne qui produit 100 millions d’unités de collyres par an. Bernard Fraisse envisage également de créer des emplois : « nous allons tout de suite former près de 50 personnes pour le lancement de l’une des nouvelles lignes dans deux ans ». En cas de besoin, le dirigeant pourrait fournir 20 millions de doses de vaccin CureVac contre la Covid-19 en 2021 et 35 millions en 2022.