[Communiqué] Le groupe Cassous renforce ses activités avec l’acquisition du métallier Wanecque

Le groupe Cassous, implanté à Mérignac (Gironde), évolue dans le secteur du BTP et de la promotion immobilière. Afin de conforter son ancrage régional, la société a officialisé le 5 novembre 2021 l’acquisition du groupe girondin Wanecque, spécialisé dans la tôlerie fine. Wanecque opère dans la fabrication d’escaliers de grande taille. Il dispose de quelques filiales, dont Full Metal Color, dans le traitement de surface des métaux par thermoplaquage, et Pool and Play (Gironde), concepteur et fabricant d’équipements aqualudiques en acier inoxydable.

Cette reprise permet ainsi au groupe Cassous d’enrichir et de conforter ses activités. Elle lui permet, en outre, d’élargir son portefeuille client et de gagner en notoriété et en effectif, puisque les salariés de Wanecque ont rejoint les quelque 1 300 collaborateurs de Cassous. Ce dernier prévoit, d’ores et déjà, de recruter différents profils d’ici fin 2023. De son côté, le groupe Wanecque aura la possibilité de s’appuyer sur l’expertise d’un groupe reconnu, de pérenniser son activité et de développer de nouvelles compétences.