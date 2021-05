[Communiqué] Le groupe Bastide reprend deux nouvelles enseignes

Le groupe Bastide, basé à Nîmes (Gard), spécialisé dans la vente et la location de matériel médical pour le maintien à domicile, a annoncé l’absorption de deux nouvelles entreprises. La première est la société Livramedom, un prestataire de santé spécialisé en urologie, stomathérapie et cicatrisation, basé à Marseille (Bouches-du-Rhône). La seconde est la société Alveol’Air, un spécialiste de l’assistance respiratoire établi en Haute-Garonne. Le groupe Bastide a annoncé cette nouvelle lors de la publication de ses résultats financiers pour l’exercice 2020-2021.

Ces acquisitions marquent la poursuite des opérations de croissance externe du groupe nîmois. À noter qu’il a déjà repris quatre entreprises depuis décembre 2020 : Air+ Santé, une enseigne travaillant dans l’assistance respiratoire et le maintien à domicile ; ATS, un autre spécialiste de l’assistance respiratoire ; Bordo2 Médical, une société de commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; et Medsoft, travaillant dans la vente de solutions et de services en stomathérapie-urologie.