[Communiqué] Le groupe Arenadour reprend officiellement le pôle thermal d’Amnéville

Éric Munier, maire d’Amnéville (Moselle), vient d’annoncer officiellement la reprise du pôle thermal de la ville ¬– principalement constitué de la cure Saint-Eloy, de Thermapolis et de la Villa Pompéi – par le groupe Arenadour. L’élu a profité du conseil municipal, du 1er mars dernier, pour présenter le repreneur.

Dans un contexte sanitaire difficile où toutes les cures sont à l’arrêt, Éric Munier a qualifié cette reprise de « chance ». Lors de cette conciliation, le groupe Arenadour s’est engagé à investir chaque année près de 950 k€ pour préserver le pôle thermal d’Amnéville en état. Le maintien de l’emploi pour les 274 salariés fait également partie de son engagement.

« Nous avons eu quatre offres, et celle du groupe thermal Arenadour était la plus attractive. Elle intègre la reprise des passifs et actifs, ainsi que des 274 salariés de l’Association du pôle thermal (APT), dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l’objet », a confié le maire d’Amnéville. Autrement dit, toutes les activités de ce pôle thermal seront reprises par l’entreprise Arenadour, même l’exploitation de l’eau thermale.