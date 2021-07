[Communiqué] Le groupe Airvance poursuit son développement

Le groupe Airvance, implanté à Beynost (Ain), au no 383 de la rue des Baronnières, opère dans le domaine de la fabrication et de la distribution de systèmes de traitement de l’air, de ventilation et de chauffage pour le secteur du bâtiment. La société s’est dotée d’un nouvel entrepôt de stockage de 5 000 m² à Beynost. Cette unité, mise en service au premier semestre 2021, est adossée à un bâtiment existant et porte la surface du site à 15 000 m². Elle va permettre à l’entreprise de desservir toute la France avec l’ensemble de sa gamme : diffusion d’air, ventilation et récupération d’énergie. Plus d’une soixantaine de personnes travaillent à la logistique dans cet entrepôt. La société recherche encore 15 à 20 personnes en CDI pour son nouveau site.