[Communiqué] Le gobelet Picardie, de Duralex, sélectionné pour le Salon du « Fabriqué en France »

Le fabricant de vaisselle en verre trempé, établi à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), a reçu la visite du ministre des PME, Alain Griset, le 1er juillet 2021. Le passage du ministre au sein de la société n’est nullement dû au hasard : Alain Griset et le ministre de l’Industrie ont retenu le gobelet Picardie pour le Salon du « Fabriqué en France », qui a eu lieu les 3 et 4 juillet 2021 au palais de l’Élysée. Cet événement, ouvert au public, a pour but d’inciter les collectivités, les distributeurs, les entreprises et les industriels à contribuer à la dynamique engagée en faveur de la souveraineté économique de la France. La visite du ministre au sein de la société s’est terminée par le test de bris.