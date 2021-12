[Communiqué] Le forum de l’intelligence artificielle et de la robotique, NAIA.R, se tient du 9 au 11 décembre 2021 à Bordeaux

Le forum NAIA.R, le rendez-vous dédié à l’intelligence artificielle et à la robotique, a lieu au Hangar 14, à Bordeaux (Gironde), du 9 au 11 décembre 2021. Cet événement, organisé par le groupe Suez avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux Métropole, réunit sur plus de 5 000 m² des entreprises et des professionnels évoluant dans ces filières, des scientifiques et des étudiants.

Le NAIA.R a pour objectif d’apporter des solutions innovantes face aux nombreuses transformations qu’induit l’intelligence artificielle et la robotique au sein des entreprises et des industries. Ce forum a ainsi permis aux participants de présenter leurs innovations et leurs produits en IA et robotique. Des conférences et des tables rondes autour de ces filières étaient également organisées. Parmi les thématiques abordées : l’environnement, la recherche, la santé et l’industrie.

Plusieurs acteurs sonT présents à ce rendez-vous dont Jean-Paul Laumond, du Centre national de la recherche scientifique, Julien Mayeux, le directeur général d’Ubisoft à Bordeaux, et Camille Morvan, docteure en neurosciences et cofondatrice de Goshaba.