[Communiqué] Le fabricant de vélos Jean Fourche veut réaliser 100 k€ de chiffre d’affaires cette année

Spécialisée dans la fabrication de vélos, la société bordelaise Jean Fourche consolide son développement avec de nouveaux défis. L’entreprise, cofondée par Benoît Maurin, Maël Le Borgne et Mathieu Courtois, ambitionne d’atteindre les 100 k€ de chiffre d’affaires d’ici fin 2021, 500 k€ l’an prochain et peut-être le double, voire le triple d’ici 2023.

Pour accompagner sa croissance, le fabricant a lancé dernièrement une campagne de précommande de son nouveau vélo, conçu massivement avec des pièces fabriquées en Europe, à l’exception du dérailleur japonais. Le cadre et la fourche de ce deux-roues sont confectionnés au Portugal. La selle et la béquille viennent d’Italie. La peinture est quant à elle réalisée en région lyonnaise, dans le Rhône. À plus long terme, Jean Fourche souhaite proposer des vélos entièrement fabriqués en France.

La jeune pousse propose son nouveau deux-roues à un prix compris entre 700 € et 1,2 k€. Le panier moyen est de 1 k€. À ce jour, elle enregistre près de 30 vélos en précommande. Elle prévoit une première livraison d’ici fin octobre 2021. Pour diversifier ses canaux de ventes, le fabricant bordelais s’ouvre aux entreprises souhaitant acquérir des flottes de vélos, aux agences de location et à ses boutiques partenaires.