[Communiqué] Larmor-Plage : le « JPK 39 FC » a été nommé « voilier de l’année 2022 »

JPK Composites est une entreprise de construction navale fondée en 1992 par Jean-Pierre Kelbert. Implantée à Larmor-Plage (Morbihan), elle produit une large gamme de voiliers, destinés aux professionnels et aux particuliers. La société a répondu présente au Salon nautique qui a eu lieu à Paris du 4 au 12 décembre dernier. Lors de cet événement, son bateau baptisé « JPK 39 FC » a été sacré « voilier de l’année 2022 » pour ses qualités nautiques.

Notons que ce bateau est 100 % « made in Morbihan ». Il mesure 11,72 m de long et est ultra-rapide et polyvalent. Ce sont une quarantaine de salariés de différentes spécialités qui ont participé à sa conception. Toute l’équipe espère aujourd’hui obtenir une nouvelle nomination au Salon nautique de Düsseldorf (Allemagne).

Avant le JPK 39 FC, la société avait déjà décroché d’autres récompenses. Le JPK 38 a reçu le titre de voilier de l’année en 2013, et le JPK 45 en 2020.