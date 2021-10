[Communiqué] Lagazel : un atelier de fabrication de lampes et kits solaires a été implanté au Bénin

Lagazel est un concepteur d’équipements solaires en métal siégeant à Saint-Galmier (Loire). Le 7 octobre 2021, l’entreprise a procédé à l’inauguration d’un atelier de fabrication de lampes et kits solaires à Porto Novo (Bénin). La cérémonie s’est notamment déroulée sous le parrainage du ministère de l’Énergie du pays.

L’unité en question doit produire des lampes et des kits solaires destinés à l’éclairage, à la recharge de téléphone et à l’alimentation de petits équipements électriques. Elle emploiera une dizaine de techniciens spécialement formés pour réaliser des tâches comme la soudure électronique, la mise en forme des pièces métalliques, ou le câblage et le contrôle de la qualité. Selon l’entreprise, les produits qui sortiront de cet atelier seront conformes aux standards de qualité Verasol de la Banque mondiale. Par ailleurs, cette nouvelle implantation lui permettra de proposer des services de sous-traitance industrielle, de dépannage ainsi que de reconditionnement. Cette dernière offre cible notamment les batteries lithium et des panneaux solaires en fin de vie.

Précisons que la mise en place de cette unité béninoise, après celle du Burkina Faso, s’inscrit dans l’objectif de l’entreprise Lagazel d’installer cinq ateliers de fabrication en Afrique, lesquels devront produire plus d’un million d’équipements solaires.