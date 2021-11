[Communiqué] Lactips : le Plastic Free Paper pour un emballage recyclable

Lactips est une entreprise implantée à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), spécialisée dans la production de matériau plastique 100 % biosourcé à base de caséines. Le 11 octobre 2021, elle a procédé au lancement d’un nouveau produit, baptisé le « Plastic Free Paper ». Il s’agit d’une solution destinée aux emballages en papier qui leur permet d’être entièrement biodégradables.

Conçu avec un polymère naturel, le Plastic Free Paper est une alternative à la matière plastique afin d’assurer une imperméabilité à la graisse, à l’eau et à l’oxygène. Des tests ont été réalisés en collaboration avec le Centre technique du papier en France et le Papiertechnische Stiftung (PTS) en Allemagne afin de confirmer l’efficacité du produit. Les résultats ont permis de valider la recyclabilité du papier d’emballage enduit de ladite solution. Précisons que cette dernière avait été appliquée sur le papier d’emballage des sachets de thé, des confiseries et des biscuits pour animaux.