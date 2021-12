[Communiqué] Labbe Rotiel : une assistance motrice pour les remorques enjambeuses

Implantée à Augan (Morbihan), l’entreprise Labbe Rotiel est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel agricole comme les outils de travail du sol, les remorques et les bétaillères. Elle conçoit des produits standards, mais aussi sur mesure pour ses clients en Bretagne et en France. En 2013, l’entreprise morbihannaise a rejoint le groupe Bretagne Laser, spécialiste de la découpe laser.