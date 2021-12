[Communiqué] La vinaigrerie Martin-Pouret est nommée aux Trophées de l’entreprise du Loiret

Candidate dans la catégorie « rayonnement », la maison Martin-Pouret, spécialisée dans la production de vinaigre, moutarde et condiments, figure parmi les six lauréats des Trophées de l’entreprise du Loiret. Ce fabricant de vinaigre d’Orléans, qui mise sur l’engouement des consommateurs pour les produits alimentaires de qualité 100 % « made in France », a reçu le prix spécial du jury. Ses produits prennent de plus en plus de place à l’Élysée, à l’Assemblée nationale et dans des restaurants de prestige comme Le Ritz.

La maison Martin-Pouret, implantée depuis 1797 à Fleury-les-Aubrais (Loiret), est présente dans 2 200 magasins, pour deux tiers dans des épiceries fines et pour un tiers dans des moyennes et grandes surfaces. Elle lance, à quelques jours des fêtes de fin d’année, la commercialisation de son nouveu produit : le vinaigre de vin blanc de 20 ans d’âge. Les codirigeants de l’entreprise, David Matheron et Paul-Olivier Claudepierre, veulent faire de Martin-Pouret une marque de référence du vinaigre valorisant l’histoire et le savoir-faire de la maison. Ils souhaitent poursuivre la croissance de l’entreprise aussi bien en France qu’à l’étranger. Se sentant à l’étroit à Fleury-les-Aubrais, Martin-Pouret prévoit de déménager, à l’horizon 2024, dans un bâtiment de 4 000 m2 situé dans la zone d’activité de Boigny-sur-Bionne (Loiret). Le début des travaux de construction de ce bâtiment est prévu pour fin 2022.