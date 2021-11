[Communiqué] La Talaudière : un accord de collaboration technique entre Texa et Ravaglioli

Texa est un leader mondial dans la conception et la fabrication d’outils de diagnostic multimarques, stations de climatisation, analyseurs de gaz d’échappement et dispositifs pour le télédiagnostic. Ses produits sont destinés aux voitures, camions, motos, embarcations et engins agricoles. L’usine Texa France SARL est implantée à La Talaudière (Loire).