[Communiqué] La Talaudière : Focal à l’édition 2021 du Paris Audio Vidéo Show

Focal est une entreprise française spécialisée dans la fabrication d’enceintes haute-fidélité, de home cinémas, de casques audio, de solutions et kits car audio et d’enceintes de monitoring pour les studios professionnels. Reconnue depuis plus de 40 ans, cette société implantée à La Talaudière (Loire) participe régulièrement à des salons dédiés.

Les 23 et 24 octobre prochains, elle sera présente à l’événement Paris Audio Vidéo Show. Avec son associé Naim Audio, Focal exposera sur un stand expérientiel une large sélection de produits. Des écoutes stéréo et des vidéos seront également proposées dans deux salles de démonstration dédiées. Entre autres, les visiteurs découvriront les dernières nouveautés de la marque, à l’instar de ses enceintes murales On Wall 300 ou encore la ligne Aria K2 et les enceintes intégrées 1 000 Séries. Ces produits seront présentés pour la première fois en France lors de ce salon.

Paris Audio Vidéo Show est un événement à la fois B to B et B to C. Dédié spécifiquement au « high end audio », il s’agit du plus important salon hi-fi et home cinéma de France. C’est l’occasion pour les plus grandes entreprises de l’industrie du son et de l’image de faire découvrir leur savoir-faire en présentant leurs dernières créations à un public de passionnés et de professionnels. Notons que l’édition 2020 a eu lieu en mode virtuel 100 % numérique à cause du confinement.