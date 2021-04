[Communiqué] La succursale yonnaise de FitnessBoutique vient d’être rachetée par son manager

Le réseau FitnessBoutique, spécialisé dans la vente d’articles de fitness et d’appareils de musculation et de nutrition sportive, vient de céder sa succursale de La Roche-sur-Yon (Vendée) à son manager, Vincent Aubligine. Ce dernier va désormais exploiter cette annexe, ouverte en 2017, lui-même. Avant ce rachat, le nouveau franchisé a exercé pendant de nombreuses années pour l’enseigne. Cette expertise lui a permis de maîtriser tous les rouages du groupe, ainsi que les conditions nécessaires pour assurer le bon développement de la filiale. Comme tous les autres franchisés du groupe, Vincent Aubligine profite de l’accompagnement de l’enseigne, de ses sites Internet connus et reconnus générateurs de trafic, de ses marques exclusives et de ses outils de gestion.