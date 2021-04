[Communiqué] La start-up Renovation Man s’implante à Bordeaux

La start-up Renovation Man, spécialisée dans la rénovation sur mesure de salles de bains, d’appartements, de maisons ou de cuisines, poursuit son développement en France. Elle a pour objectif de restaurer la confiance des particuliers envers les professionnels du bâtiment. Au début du mois de mars 2021, l’entreprise s’est installée à Bordeaux (Gironde), où la demande de travaux est forte. La société a misé sur les compétences de Laurent Mottes pour coordonner son nouveau site. Ce professionnel exerce dans le secteur des travaux résidentiels dans la région depuis plus de 20 ans.

La start-up Renovation Man, lancée en 2017 par Jérôme Muffat et Benoît Charpentier, propose un service d’accompagnement des particuliers dans leurs travaux de rénovation. Elle s’appuie sur une plateforme digitale innovante (paiement sécurisé, espace projet, etc.) et sur un réseau d’intermédiaires sur le terrain (experts qui sélectionnent les entreprises partenaires de Renovation Man et qui peuvent intervenir chez leurs clients).

Concernant ses bureaux à Bordeaux, l’entreprise a pour ambition la gestion d’une centaine de chantiers d’ici fin 2021. Environ 40 artisans de la région vont pouvoir s’appuyer sur l’expertise digitale de la jeune pousse.