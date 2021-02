[Communiqué] La start-up Rebrain ambitionne de standardiser la stimulation cérébrale profonde

Installée à Pessac (Gironde), Rebrain est une toute jeune start-up créée le 4 janvier 2021 par Emmanuel Cuny, professeur de neurochirurgie à l’université de Bordeaux, et Nejib Zemzemi, docteur en mathématiques appliquées à l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA). Les deux cofondateurs ont uni leurs savoir-faire pour créer un dispositif doté d’une intelligence artificielle et une plateforme logicielle appelée OptimDBS. À l’aide de ces outils, les zones à stimuler dans le cerveau sont identifiées avec précision. La chirurgie de la stimulation cérébrale profonde (SCP) est simplifiée, standardisée et moins traumatisante pour les malades, ce qui permet de traiter plus de patients atteints de la maladie de Parkinson et de troubles psychiques comme la dépression nerveuse.