[Communiqué] La start-up Qista : un grand succès pour sa borne anti-moustiques

Créée en 2004, la start-up Qista est implantée à Sénas (Bouches-du-Rhône). Elle emploie 45 salariés. Labellisée Frenchtech et Greentech, et lauréate de deux Innovations Awards en 2018 au CES de Las Vegas, la société Qista est sur le point de s’implanter sur le marché américain avec ses bornes anti-moustiques innovantes.

Inventée par deux jeunes Arlésiens, cette solution propre pour l’environnement est déjà présente dans les établissements scolaires ou les jardins publics de villes comme Arles, Marseille, Toulouse ou Bordeaux. Elle est actuellement présente en Californie et en Floride. Ce piège à moustique fait preuve d’une grande efficacité dans un rayon maximal de 60 mètres pour les femelles moustiques et de 30 mètres pour les moustiques-tigres. Il imite la respiration humaine pour attirer les moustiques. Le système a été développé à partir d’un traitement sans produit chimique à base de mélange de CO2 et de divers acides. Les bornes anti-moustiques Qista réduisent le nombre de piqûres jusqu’à 88 %. Une application dédiée permet, grâce à la géolocalisation, de les placer au mieux selon les conseils des biologistes de Qista.