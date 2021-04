[Communiqué] La société vendéenne Cocktail Vision conçoit les écrans géants du stade de la Beaujoire, à Nantes

La société Cocktail Vision, basée à La Roche-sur-Yon (Vendée), a remporté l’appel d’offres lancé par Nantes Métropole. Elle va ainsi concevoir et installer les deux nouveaux écrans géants du stade de la Beaujoire, à Nantes (Loire-Atlantique). La nouvelle a été officialisée le 11 mars 2021. Les acteurs de Cocktail Vision, présidée par Stéphane Frimaudeau, ont bataillé dur afin de décrocher le contrat auprès de Nantes Métropole. Ce complexe sportif constitue une formidable vitrine pour ce concepteur d’écrans et de panneaux LED pour les collectivités et les entreprises.