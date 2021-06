[Communiqué] La société Toopi Organics sélectionnée par le programme French Tech Green20

Toopi Organics, établie à Loupiac-de-la-Réole (Gironde), recycle, transforme et valorise l’urine humaine en produits pour l’agriculture et l’industrie. La jeune pousse, créée en 2019, fait partie des 20 lauréats du French Tech Green20 dévoilés en mai 2021 par le Gouvernement. À ce titre, la société bénéficie d’un accès facilité à plus de 60 services publics et d’une grande visibilité grâce au soutien renforcé de l’État. Rappelons que le programme French Tech Green20 a pour objectif de faire émerger les nouveaux acteurs technologiques de la transition écologique. Il s’agit du premier volet de l’initiative globale « French Tech For The Planet ». Les 20 sociétés ont été sélectionnées « sur la base de leur impact environnemental ainsi que sur leur capacité à se développer rapidement et à grande échelle », selon le communiqué dévoilant le palmarès.