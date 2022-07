[Communiqué] La société normande Sofrilog met en place de nouveaux axes de développement. Elle prévoit notamment d’accroître les chiffres générés par son activité transport et de soutenir son déploiement sur la scène internationale.

Le spécialiste de la logistique et du transport grand froid Sofrilog, situé à Caen (Calvados) depuis 1947, trace son futur avec de nouveaux projets. L’entreprise, dirigée par Rui Pereira, a pour objectif d’équilibrer son offre de transport et son offre logistique, qui représentent respectivement 20 % et 80 % de son chiffre d’affaires. À cet effet, elle projette dans un premier temps de doubler son chiffre d’affaires transport d’ici à cinq ans.

Sofrilog souhaite, par ailleurs, intensifier sa démarche environnementale. La société, qui compte une quarantaine d’entrepôts en France, affiche une capacité de stockage de 1,4 million de mètres cubes, dont 90 % du froid sont générés en gaz neutre. Le logisticien projette d’atteindre les 100 % à l’horizon 2025-2030. Afin de soutenir son déploiement à l’international, l’entreprise prévoit par ailleurs d’ouvrir une plate-forme multi-températures à Casablanca, au Maroc, d’ici à 2023.