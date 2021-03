[Communiqué] La société marseillaise Mailinblack renforce sa solution de sécurité avec Phishing Coach

L’entreprise Mailinblack, basée à Marseille (Bouches-du-Rhône), a dévoilé Phishing Coach au cours d’une conférence de presse organisée le 11 février 2021 par risingSUD, l’agence de développement économique de la région Sud. Il s’agit d’un outil de sensibilisation et de formation aux e-mails frauduleux et aux cyberattaques, qui permet aux entreprises de se protéger face à leur vulnérabilité. Avec cette prestation, chaque salarié aura la possibilité de simuler les attaques de phishing.

« La grande majorité des attaques passent par les e-mails des salariés. Ces derniers sont souvent vulnérables, non formés et non concernés par la cybersécurité, alors qu’ils ont le potentiel pour être la première barrière dans la protection de l’entreprise. Pour cela, il faut miser sur leur éducation et leur sensibilisation », a souligné Thomas Kerjean, directeur général de Mailinblack.

Le leader de la protection de messagerie en France, fort de ses quinze années d’expertise en sécurité informatique, R&D et intelligence artificielle, compte actuellement soixante salariés qui œuvrent pour la protection des systèmes informatiques de plus de 12 000 entreprises, collectivités et établissements de santé à travers la France.