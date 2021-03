[Communiqué] La société H2V s’installera sur le site de l’ancienne aciérie de Gandrange

L’ancienne aciérie de Gandrange, située dans la vallée de l’Orne, en Moselle, est en cours de démolition. Les travaux de déconstruction ont débuté en août 2020 et se termineront en 2023. Ils sont confiés à Mertens Demolition Company, une entreprise spécialisée dans la démolition industrielle basée en Belgique.

Le site industriel de 20 ha est la propriété de la société Gandrange Industry, qui prévoit d’en faire une plateforme de la transition écologique. La société industrielle H2V vient de signer un accord pour y implanter deux usines de production d’hydrogène vert. Leur principe est de fournir de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, donc sans dégagement de CO2. Ces unités occuperont 10 ha du site et « devraient produire 100 mégawatts chacune pour un projet de 14 000 tonnes par an d’hydrogène vert. Ce dernier sera destiné à la mobilité (camions, bateaux…) », explique Jean-Marc Leonhardt, P.-D.G. de H2V. L’entreprise investit 250 M€ dans le projet et compte créer 170 emplois. L’inauguration des deux usines est prévue pour la fin de l’année 2024.