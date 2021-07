[Communiqué] La société américaine Inert fusionne avec Jacomex

La société Jacomex, établie à Dagneux (Ain), a repris dernièrement l’entreprise américaine Inert, située près de Boston. Ces entités opèrent toutes les deux dans le secteur de la fabrication de boîtes à gants et de systèmes de purification de gaz. Bien qu’elles conçoivent les mêmes types de produits, elles n’en sont pas moins complémentaires. En effet, « Inert commercialise ses produits surtout aux États-Unis, au Canada et au Moyen-Orient auprès de clients dans la recherche et l’industrie. Jacomex est plutôt présent en Europe et reconnu dans les secteurs de la pharmacie et du nucléaire. Des synergies vont pouvoir s’opérer », explique Arnaud Guirouvet, le président de Jacomex, au journal Le Patriote.

Cette acquisition va notamment permettre l’ouverture dans d’autres zones géographiques, l’accélération de Jacomex et son positionnement sur des projets plus importants. La société entend intervenir sur 300 projets dans plus de 40 pays.