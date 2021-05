[Communiqué] La Roche-sur-Yon : le groupe Cougnaud recrute

Comme chaque été, le groupe Cougnaud, spécialisé dans la construction modulaire industrialisée (construction de bâtiment consistant à assembler des éléments préfabriqués), renforce ses équipes et entend recruter 50 intérimaires qualifiés pour le mois de juin. « C’est le moment de l’année le plus chargé pour nous en activité, car cela correspond à des chantiers sur des bâtiments scolaires, entre autres, avec un timing contraint sur la période de vacances », a indiqué Éric Cougnaud, PDG du groupe.

Pour les emplois à pourvoir, ce sont surtout des métiers de second œuvre, à savoir des soudeurs, des peintres, des électriciens, des carreleurs, des plaquistes, des plombiers et des couvreurs. Pour postuler, les candidats devront se rapprocher des agences d’intérim, partenaires du groupe, à savoir Groupe Proman, Manpower France, Groupe Actual, Synergie, Partnaire France et Métier Interim & CDI. Les futurs collaborateurs auront la possibilité de prolonger leur mission après l’été ou même de décrocher un CDI, puisque le départ en retraite d’une partie du personnel est à prévoir.

Fondé en 1972, le groupe Cougnaud dispose de trois sites industriels basés à La Roche-sur-Yon (Vendée) et s’organise en trois branches : Cougnaud Construction, qui réalise des bâtiments modulaires à usage professionnel, Citeden Cougnaud, qui conçoit des bâtiments dédiés à l’habitat collectif, et Cougnaud Services, pour une location opérationnelle des structures.