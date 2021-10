[Communiqué] La Roche-sur-Foron : Refresco souhaite gagner en productivité

Refresco, le spécialiste de l’embouteillage de boissons sans alcool, affiche de nouvelles perspectives de croissance pour son site de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), ex-Fruité, qu’il a repris en 2020. Cette unité haut-savoyarde évolue dans le secteur de la fabrication de jus de fruits et de légumes. Pour 2022, Refresco envisage une production d’au moins 140 millions de briques en ce qui concerne cette filiale. Afin d’y parvenir, le groupe va remettre en service, dès janvier prochain, cinq des six lignes de production aseptiques que compte le site, et recruter une vingtaine de collaborateurs. Les profils recherchés vont des techniciens de maintenance aux conducteurs de lignes de fabrication, laborantins, caristes et opérateurs de production.

Cette hausse d’activité permettra à Refresco d’ancrer son maillage dans le secteur de l’embouteillage. Rappelons que la société se développe essentiellement dans le conditionnement de boissons non alcoolisées (jus de fruits, sodas et thés glacés) pour le compte de différents distributeurs et groupes alimentaires.