[Communiqué] La nouvelle centrale biomasse de Montigny-lès-Metz produit de l’énergie à 80 % renouvelable

Après trois années de travaux, la nouvelle centrale biomasse de Montigny-lès-Metz (Moselle) est désormais opérationnelle. Cette infrastructure, écologique et à haute performance énergétique, propose une puissance thermique de 3,5 MW et doit être alimentée par 3 000 tonnes de matières végétales chaque année. Cette centrale, qui produit de l’énergie à 80 % renouvelable, est exploitée par le fournisseur et producteur d’énergie UEM, dont le siège social se trouve à Metz (Moselle).