[Communiqué] La Mothe-Achard : l’entreprise Atlanplast souhaite optimiser sa filière de recyclage

L’entreprise Atlanplast vient d’investir 2 M€ pour agrandir son unité de production aux Achards (Vendée). Engagé dans une démarche d’économie circulaire, le spécialiste des douches thermoformées pour les mobil-homes et les chalets destinés aux campings souhaite devenir une référence en matière de recyclage de déchets de production. En effet, Bertrand Papon, directeur général d’Atlanplast, prévoit de recycler à 100 % ses déchets de coupe. Son objectif est de réintégrer entièrement les rebuts de fabrication des parois et receveurs de douche dans sa gamme de production.

Cette entreprise vendéenne a reçu un soutien financier de 88 k€ de l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) pour compléter son investissement de 144 k€ et acquérir une ligne de broyage du plastique. Elle engage près de 1,2 M€ pour agrandir de 2 000 m² son usine et 800 k€ pour le matériel, car Atlanplast recherche davantage d’espace pour l’accompagnement de son développement.

Afin d’assurer la continuité de sa croissance, l’entreprise Atlanplast s’est engagée dans la mise en place d’une stratégie de diversification. Ainsi, elle pourra proposer d’autres solutions sur d’autres marchés. Pour cela, la société proposera une quinzaine de postes à pourvoir d’ici deux ans, ce qui permettra d’étoffer son équipe de cinquante salariés actuellement.