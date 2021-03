[Communiqué] La marque S Bordeaux propose des sous-vêtements avant-gardistes pour la gent masculine

Les sous-vêtements pour homme de la marque S Bordeaux (Gironde) sont conçus à base de tissus certifiés Oeko-Tex Standard 100 et Amfori BSCI. Ces matériaux de fabrication sont garantis sans substances nocives pour la peau. Avec ses produits, l’entreprise française œuvre aussi pour la protection de l’environnement. C’est pour cette raison qu’elle propose à sa clientèle des cartons compostables et des emballages écologiques.

La marque bordelaise S Bordeaux a vu le jour lors du premier confinement, en mars 2020. La crise sanitaire a beaucoup marqué l’esprit du gérant, Geoffrey Delpy, et il s’en est inspiré pour lancer officiellement sa propre marque en octobre 2020. Il souhaite miser sur le confort et l’écologie avec ses sous-vêtements pour homme. S Bordeaux a par ailleurs choisi de bannir les anglicismes sur ses étiquettes et sur l’intégralité de son site.