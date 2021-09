[Communiqué] La maroquinerie de Guyenne : un nouveau site de production du groupe Hermès à Saint-Vincent-de-Paul

Afin de renforcer son ancrage territorial et d’améliorer sa capacité de production, le groupe Hermès, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de produits de luxe (prêt-à-porter, parfums, maroquinerie, etc.), a ouvert sa 19e maroquinerie. Ce nouveau site de production, implanté à Saint-Vincent-de-Paul (Gironde), a été inauguré le vendredi 10 septembre dernier.

La maroquinerie de Guyenne, d’une superficie de 5 800 m², est installée sur une ancienne zone de stockage de remblais de 5,6 ha. La construction de ce site a duré deux ans et demi et s’inscrit dans les visées écoresponsables du groupe. Cette infrastructure, moins énergivore, est équipée de 2 250 m2 de panneaux photovoltaïques couvrant plus de 40 % de sa consommation énergétique. Elle dispose également d’un système de récupération des eaux de pluie et d’un réseau d’éclairage entièrement LED. Cette nouvelle maroquinerie, conçue par l’architecte Patrick Arotcharen, a aussi fait l’objet d’un programme de végétalisation : un jardin avec une centaine d’arbres y est aménagé.

Grâce à cette nouvelle unité de production, le groupe Hermès sera en mesure de répondre à la demande croissante de ses clients et partenaires dans le domaine de la maroquinerie.