[Communiqué] La manufacture Shoukâ souhaite réaliser 2 M€ à 2,5 M€ de chiffre d’affaires en 2022

Le spécialiste de la torréfaction de grains de café et de fèves de cacao Shoukâ, filiale de Mont Blanc Roasting Company, enrichit sa politique de développement avec un nouveau défi. Installée à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), la manufacture souhaite réaliser 1,5 M€ de chiffre d’affaires cette année, et 2 M€ à 2,5 M€ en 2022.

Outre son activité de torréfaction, l’entreprise, élue dernièrement partenaire officiel de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, fabrique aussi des chocolats (avec ses propres fèves de cacao) et des barres de céréales pour les sportifs. Notons que la manufacture propose des produits majoritairement bio. Au sein de la firme, toutes les étapes de la fabrication (café, chocolat, etc.) sont contrôlées et inscrites dans une démarche éthique et écoresponsable.

Suite à un investissement de 700 k€ en matériel et 15 k€ en communication, Shoukâ déploie ses activités sur 390 m², depuis février 2021. Elle propose désormais une boutique où il est possible de déguster ses produits.