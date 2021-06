[Communiqué] La manufacture de coutellerie Rousselon Dumas-Sabatier rejoint De Buyer

D’ici fin juin, la manufacture de coutellerie Rousselon Dumas-Sabatier, implantée à Thiers (Puy-de-Dôme), sera reprise par la société De Buyer, fabricant d’ustensiles de cuisine et de pâtisserie pour particuliers et professionnels, établi dans la commune du Val-d’Ajol (Vosges). L’annonce du rachat a été faite en mai 2021. Pour De Buyer, propriété de la holding luxembourgeoise Edify, cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie de croissance. Elle lui permettra, entre autres, de poursuivre l’évolution de sa marque par l’innovation et le développement commercial, notamment à l’international, et de constituer, par croissance externe, un portefeuille de marques reconnues. Rappelons que De Buyer a repris dernièrement Marlux, société spécialisée dans la fabrication de moulins à poivre et à sel.