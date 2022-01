[Communiqué] La manufacture Albéa à Plouhinec double sa production pour le compte de NG Biotech

Le site industriel d’Albéa à Plouhinec (Morbihan) conçoit et produit des emballages pour la cosmétique, notamment des tubes de rouges à lèvres. Il y a un an, l’entreprise a été retenue par NG Biotech, située à Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine), pour produire les supports plastiques de ses tests. Ceux-ci permettent de déterminer rapidement si une personne est atteinte ou non du Covid-19.

Face à la forte demande pour ces dispositifs, NG Biotech entend accroître sa production afin de se constituer un stock de sécurité et d’éviter ainsi les ruptures. Pour accompagner la nouvelle politique de développement de cette structure, Albéa va, à son tour, doubler la production de ses supports plastiques d’ici à février, en utilisant un second moule sur une deuxième presse à injection.

Récemment, cette usine de plus de 200 salariés s’est lancée sur le marché des soins corporels, en fabriquant des capots pour pots de crème et des flacons pour les lotions dédiées au visage. Elle a, à ce titre, déjà signé un contrat avec une société américaine de luxe. Avec ces opérations, le Morbihannais espère équilibrer son portefeuille et retrouver de bonnes perspectives de croissance dès 2023.