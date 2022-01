[Communiqué] La laiterie La Côtière : 3,5 M€ pour un nouvel atelier de fabrication de produits laitiers

La Laiterie La Côtière est spécialisée dans la production et la commercialisation de yaourts et de fromages blancs artisanaux. Afin de soutenir le développement de ses activités, cette enseigne, établie à Meximieux (Ain), prévoit de mettre en service un nouvel atelier de fabrication de produits laitiers, situé dans la commune de Leyment (Ain). Son équipe de production et son équipe administrative vont investir les lieux en septembre 2022. Le coût des travaux de réhabilitation et d’installation de nouveaux équipements est estimé à 3,5 M€.