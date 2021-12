[Communiqué] La jeune pousse Overseed est autorisée à mener des recherches sur le cannabis thérapeutique

Hébergée par l’Agreen Lab’O à Orléans (Loiret), la start-up Overseed a obtenu, le 30 novembre 2021, le feu vert de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour mener des recherches sur le cannabis thérapeutique. Elle est la première entreprise française à obtenir cette autorisation. Dès lors, la jeune pousse va entamer, sous serre technologique, un processus de sélection de plantes de cannabis « sativa », de manière à en isoler certaines variétés et à les cloner. Elle va, entre autres, étudier la faisabilité d’une production dans de bonnes conditions, à l’échelle industrielle, de médicaments à base de cette plante, dans le but de pallier les douleurs et d’améliorer la qualité de vie des patients souffrant d’épilepsie ou encore de sclérose en plaques.