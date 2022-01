[Communiqué] La jeune pousse « Minuit sur Terre » innove avec une nouvelle gamme de produits

L’entreprise « Minuit sur Terre » implantée à Riocaud (Gironde) conçoit et fabrique des sacs, des chaussures et des vêtements sans matières animales. La société vend des baskets, des bottines, des pulls, des manteaux et différents sacs écoresponsables. Ses pulls sont constitués à 60 % de coton recyclé. Ses manteaux sont, en revanche, fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. Pour les chaussures et les sacs, elle utilise le marc de raisin (résidus secs résultant du pressurage et du foulage des raisins) et d’autres matières revalorisées.