[Communiqué] La Glaçonnerie : six distributeurs automatiques à Nîmes

La Glaçonnerie est une entreprise de fabrication de glaçons implantée dans le Gard depuis 2017. Elle propose des glaçons, de la glace pilée et des pains de glace en sacs à emporter.

Tourné vers les professionnels et les particuliers pour de grands événements, Nicolas Tissier, à la tête de l’entreprise, a décidé de mettre à la disposition de ses clients des distributeurs automatiques afin de répondre à une demande grandissante. « Le téléphone sonnait toute la journée pour nous demander de livrer en soirée ou le week-end », explique le dirigeant de La Glaçonnerie.

L’entreprise a consacré trois ans de recherche dans le but d’obtenir une machine fiable et moins énergivore. « Nous avons apporté une attention particulière à nos coffres de stockage qui ont été testés en chambre dite tropicalisée », souligne Nicolas Tissier. Ainsi, des chambres froides négatives à l’isolation optimale permettent l’implantation de ces distributeurs partout, même dans des lieux où la température extérieure est élevée.

Plus de 200 distributeurs, baptisés « Ice-Store », sont aujourd’hui installés dans huit départements du sud de la France et à Paris. La ville de Nîmes en possède six, répartis dans ses quartiers. L’entreprise travaille en outre à de futures implantations, avec une prévision de 200 emplacements.