[Communiqué] La Fondation Compagnie Maritime d’Affrètement – Compagnie Générale Maritime lance son incubateur « Le Phare » à Marseille

La Fondation CMA CGM vient de mettre en place à Marseille (Bouches-du-Rhône) son incubateur « Le Phare » qui consiste à favoriser la création d’entreprises à vocation sociale. L’objectif de Tanya Saadé Zeenny, présidente de la fondation, est de former les candidats sélectionnés aux différents enjeux de l’éducation pour tous. Grâce à cet incubateur, ils pourront établir des projets entrepreneuriaux innovants leur permettant de lutter contre le décrochage scolaire des enfants issus de milieux défavorisés. Ils vont également aider les jeunes qui n’ont pas accès aux formations professionnelles.

Les entrepreneurs choisis travailleront cinq jours par semaine dans l’espace de coworking de la Fondation CMA CGM. Ils suivront des programmes d’échanges permanents avec d’autres porteurs de projets. Le Phare leur servira d’accélérateur de développement et de réservoir d’idées. De plus, les start-up peuvent aussi bénéficier de l’expertise de Zebox, un incubateur et un accélérateur de jeunes entreprises créé par le Groupe CMA CGM. Par ailleurs, les entrepreneurs sélectionnés profiteront d’un accompagnement personnalisé selon leurs spécialités d’entrepreneuriat : communication, juridique, comptabilité, marketing et bien d’autres.