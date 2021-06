[Communiqué] La Compagnie Maritime d’Affrètement - Compagnie Générale Maritime et le Centre National d’Etudes Spatiales sont devenus partenaires de recherche

La CMA-CGM et le CNES se sont alliés dans la recherche de solutions innovantes pour le transport maritime, la logistique et l’industrie spatiale. Un accord de partenariat sur cinq ans a été signé le 10 juin 2021. Rodolphe Saadé, le président de l’armateur établi à Marseille (Bouches-du-Rhône), a déclaré au quotidien Les Échos : « L’ambition de notre groupe est de nouer des partenariats en dehors de notre industrie pour proposer des solutions innovantes et disruptives qui construiront le transport maritime et la logistique future. »

Le partenariat porte sur quatre thématiques de recherche : l’amélioration du plan de navigation à travers un routage maritime intelligent, l’exploitation de l’hydrogène comme carburant vert, la fluidification de la mobilité grâce à la numérisation et l’optimisation de la logistique par l’intégration des technologies du secteur spatial. « La création d’activités à partir de données et de services satellitaires est un enjeu primordial. Avec cet accord, nous illustrons la volonté d’exporter le spatial hors de ses murs, notamment dans le secteur de la mobilité, domaine prioritaire pour Connect by CNES », a expliqué Philippe Baptiste, le président du CNES au quotidien Les Échos.