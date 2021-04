[Communiqué] La commune d’Istres aura bientôt sa ligne de produits StratobusTM

Le projet d’installation de la ligne de produits StratobusTM dans la commune d’Istres (Bouches-du-Rhône) est en cours d’analyse entre la Région Sud, la Métropole et Thales Alenia Space, filiale conjointe de Thales et de Leonardo. StratobusTM est un projet qui généralise le concept du dirigeable. Il peut donner naissance à un système d’observation (surveillance de frontières, surveillance maritime, etc.), de navigation et de communication complémentaire des satellites, mobile, guidé par télécommandes et plus performant que les stations au sol. Après une phase de stratégie et de démonstration obligatoire de la faisabilité technique de ce projet, le groupe Thales poursuit son objectif avec la Région afin de concrétiser son projet.

« Nous sommes très heureux de concrétiser cet accord en vue de l’implantation du site de production de StratobusTM, sur la commune d’Istres. L’étroite collaboration entre tous les acteurs et le soutien de l’État, de la Région et de la Métropole ont permis de trouver les solutions pour répondre aux contraintes techniques et réglementaires et je tenais à les féliciter. Cette étape franchie est très importante et l’engagement de la Région et de la Métropole vont continuer à être des atouts indispensables », a souligné Hervé Derrey, président-directeur général de Thales Alenia Space.

L’implantation de StratobusTM contribue pleinement aux plans de développement du territoire. Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et président de Régions de France, a déclaré que « le projet porté par la société Thales Alenia Space est une véritable innovation de rupture qui associe l’ensemble du tissu économique régional et doit permettre la création de 200 emplois directs dès le début du projet, 300 à terme dont 60 % d’ingénieurs, et plus de 600 emplois indirects ».