[Communiqué] La Ciotat : le groupe Atempo-Wooxo lance une campagne de recrutement

Afin de soutenir sa croissance, le groupe Atempo-Wooxo, implanté dans la ville de La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ouvre une quarantaine de postes en France et à l’étranger. Dans l’Hexagone, ils sont à pourvoir à Paris, Orléans, Marseille, Toulouse, Lyon et Vannes, et, à l’étranger, dans ses bureaux en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. Parmi les profils recherchés, on peut citer par exemple des architectes logiciels, des product marketing managers, des développeurs C++, des administrateurs systèmes réseaux, des ingénieurs QA, des consultants et bien d’autres. Le leader européen des solutions de protection du patrimoine numérique souhaite renforcer ses capacités R&D tout en optimisant son développement à l’international.