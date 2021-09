[Communiqué] La Brasserie du Pilat s’agrandit

La Brasserie du Pilat, située à Saint-Julien-Molin-Molette (Loire), dans la zone artisanale du Grand-Pré, poursuit sa croissance avec l’extension de son site. Les travaux en cours s’étaleront jusqu’au dernier trimestre 2022. À l’issue du chantier, la société passera de 650 m² à près de 2 000 m². Cet agrandissement lui permettra de réintégrer sa logistique.

Une partie du budget consacré à cette opération sera dédiée à l’achat de nouvelles cuves et d’équipements de production pour la chaîne du froid et du chaud, ainsi qu’au conditionnement de la boisson, produite dans des bouteilles de 33 centilitres ou 75 centilitres, ou dans des fûts de 20 litres. L’entreprise entend, par ailleurs, apporter quelques améliorations à son espace de vente et de dégustation. Notons que ce dernier réalise 10 % du chiffre d’affaires de la brasserie.

La société, créée en 2002, propose une gamme de neuf bières permanentes et trois de saison (giboulée, Noël et canicule). La brasserie, qui compte une dizaine de collaborateurs, souhaite accroître son effectif par le recrutement de commerciaux et de livreurs. Elle prévoit en outre de booster sa production et d’augmenter la proportion des ingrédients produits dans la région (du malt en provenance du Puy-de-Dôme et de la Drôme, et du chanvre cultivé dans l’Isère) dans ses produits.