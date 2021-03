[Communiqué] La Botte Secrète : un partenariat commercial, avec l’accompagnement du réseau Entreprise Europe Network

Créée en juin 2020 dans l’Ain, La Botte Secrète est une épicerie proposant uniquement des produits savoureux en provenance du terroir italien. Dans le contexte sanitaire actuel, la jeune pousse s’est lancée dans la livraison à domicile et la vente à emporter, en plus de la vente sur les marchés. Proposant une large gamme de spécialités alimentaires et de boissons italiennes, elle entend optimiser son offre avec de nouveaux produits.

Vers la fin de l’année 2020, La Botte Secrète a passé une première commande de trois produits à l’issue d’une rencontre virtuelle avec un fabricant italien de conserves de légumes basé près de Bergame, en Lombardie. La rencontre entre ces deux entreprises a été rendue possible grâce au réseau Entreprise Europe Network (EEN) et au soutien des CCI de l’Ain.

À titre d’information, le réseau EEN France réunit des chambres de commerce et d’industrie, BPI France et des agences régionales d’innovation ou d’internationalisation. Présent dans 60 pays, il met à disposition des conseillers, qui apportent aux entreprises un service d’information, de conseil en droit européen et d’aide au développement tout au long de leurs projets.