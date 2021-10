[Communiqué] La Boisse : Embatherm aux salons Prod & Pack et Packaging of Perfume Cosmetics & Design

Société familiale fondée en 1985, Embatherm est spécialisée dans la fabrication de machines de thermoscellage et de remplissage. Elle propose également des prestations de découpe d’isolants et de films. Ses productions sont réalisées sur deux sites complémentaires implantés à La Boisse (Ain) : Embatherm Équipement et Embatherm Opercules. Proposant des solutions complètes, l’entreprise ne manque pas de participer à des salons pour faire découvrir ses innovations. Notons qu’elle bénéficie du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans son développement technique dans le cadre du dispositif « Ambition industrie du futur ».

Prochainement, la société Embatherm sera présente au Prod & Pack 2021, qui se déroulera du 16 au 18 novembre à Lyon. Il s’agit d’un salon du produit emballé, englobant tous les secteurs de la fabrication de produits, de leur emballage, de leur remplissage, de leur expédition et de la gestion de leur fin de vie. Visant à accompagner les entreprises dans la transition de l’écosystème du produit emballé, cet événement propose aux visiteurs d’optimiser leur processus de production et de rendre notamment leurs produits plus respectueux de l’environnement.

En outre, Embatherm aura l’occasion d’exposer ses nouveautés lors de l’édition 2022 du Salon Packaging of Perfume Cosmetics & Design, qui se tiendra les 19 et 20 janvier à Paris Expo, Porte de Versailles.