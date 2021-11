[Communiqué] La 7e édition du salon SEPEM Industries Centre Ouest se tiendra du 23 au 25 novembre 2021

La 7e édition du salon SEPEM Industries Centre Ouest aura lieu au parc Expo d’Angers (Maine-et-Loire) du 23 au 25 novembre 2021. Ce salon d’envergure s’adresse aux industriels en quête de solutions et d’innovations (automatisation, robotisation, manutention, etc.) pour faire fonctionner leurs lignes de production et améliorer leurs processus de fabrication. Cette année, ce grand rendez-vous réunira plus de 450 entreprises nationales et internationales.

Sur ce salon, un espace d’une quarantaine d’exposants sera dédié à la sous-traitance. Il aura pour but de répondre aux besoins des industriels qui souhaitent externaliser certaines de leurs compétences. L’événement proposera également une belle représentativité de la filière machines-outils. Un pavillon sera, en outre, consacré à la robotique et la cobotique, mis en place avec la Fédération française des clusters de la robotique.

Le spécialiste du packaging AJM Emballages (Isère) sera présent à ce rendez-vous. Le fabricant de matériel de levage Manuvit (Orne) et Actemium, concepteur de solutions d’optimisation des outils de production, participeront également à ce salon. S’ajoutent à cette liste non exhaustive Marolotest (Maine-et-Loire), Mate Outillage (Somme), CBR Levage (Nord) et ALDEV (Maine-et-Loire).